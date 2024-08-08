Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada

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İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda yatan hükümlüden 5 bin lira karşılığında uyuşturucu hap siparişi alan şüpheli, Konak ilçesinde cezaevi aracının altına içi uyuşturucu madde dolu poşeti zulaladı. O anlar kameralara yansırken tespit edilen zanlı yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Konak ilçesi Fevzi Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bulunan diş hastanesinin kaplamalarının tadilatı için Foça Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait resmi araçla hükümlü işçiler getirildi. Cezaevi aracı yol kenarında park halindeyken, aracın arka kısmına motosiklet ile bir şüpheli yaklaştı. İnfaz koruma memurlarının aracın yanından ayrılmalarını fırsat bilen şahıs, aracın alt kısmına elindeki siyah poşeti zulaladı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarından poşetin zulalandığını gördü. Poşet bulunduğu yerden çıkarılırken, içinden bin 216 adet sentetik uyuşturucu hap çıktı.

ŞAHIS YAKALANDI

Ekipler tarafından yapılan kamera kaydı incelemelerinde, motosikletin 35 NNM 02 plakalı olduğu belirlendi. Olayı gerçekleştiren kişinin 36 yaşındaki Önder K. olduğunun tespiti üzerine ekipler, şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda Önder K. Buca ilçesinde yakalandı.

5 BİN TL KARŞILIĞINDA KURYELİK YAPMIŞ

Yakalanan zanlının ilk ifadesinde; uyuşturucu maddeleri cezaevi aracına bırakan şahsın kendisi olduğunu, açık kimliğini bilmediği, yüzünü görmediği, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir hükümlü ile ankesörlü telefondan irtibat kurduğunu ve 5 bin TL karşılığında anlaştığını, uyuşturucu maddeyi bu şahsın kardeşinden Agora Park içinde temin ettiğini, daha sonra aracın altına bıraktığını itiraf ettiği öğrenildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda hükümlü şahsın F.K. (27), maddeleri şüpheliye veren kişinin ise F.K.'nin kardeşi S.C.K. (17) olduğu belirlendi. Yakalanan Önder K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu haplar ise Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. F.K.'nin kardeşi S.C.K. ise aranıyor.