İzmir'de Direksiyon Hakimiyeti Kaybı Sonucu Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Direksiyon Hakimiyeti Kaybı Sonucu Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritteki başka bir araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi; kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

02.09.2024 19:48
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İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 3 ağır yaralı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, refüjü aşıp karşı istikametten gelen araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında İzmir- Ankara Caddesi Armutlu yol ayrımı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ali Ceylanidaresindeki 45 UU 861 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı yöne geçti. Araç bu esnada Turgutlu istikametine seyir halinde olan Tuncay Y.idaresindeki 35 BMK 730 plakalı otomobile çarpışırken, meydana gelen kazada yol adeta savaş alanına döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından yolda güvenlik önlemleri sağlanırken, meydana gelen kazada 45 UU 861 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü Hüseyin Ali Ceylan ve Zeliha Ceylan'ınhayatını kaybettikleri belirlendi. Diğer araçta bulunan sürücü Tuncay Y. ile yolcu konumunda bulunan Gülay Y. ve Bekir Y., ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hüseyin Ali Ceylan ve Zeliha Ceylan'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 3 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Direksiyon Hakimiyeti Kaybı Sonucu Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Direksiyon Hakimiyeti Kaybı Sonucu Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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