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Öğretim görevlisi, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Öğretim görevlisi, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

İzmir'de öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 4 yaşındaki kızı Linda Yılmaz'ı ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi tabancayla öldürüp boşanma aşamasında olduğu kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Derya Uzelli Yılmaz'ı ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

24.01.2024 - 10:52,  Güncelleme: 15:51
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İzmir'de öğretim görevlisi, boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin önüne gelerek 4 yaşındaki kızını ve kayınvalidesini öldürüp, kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşini yaraladıktan sonra intihar etti. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN EVİNE GELEREK DEHŞET SAÇTI

Saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi.

Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a, kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş edip daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.

KADIN HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken soruşturma başlatıldı.

Öğretim görevlisi, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (7)
  • Cengiz Altıntaş: İki tane öğretim görevlisi daha ne kadar maaş alsınlar mis gibi para kazanıyorlardır. Artık insanlar ne yapacaklarını şaşırıyor. İman azaldıkça oluyor. Allah korkusu kalmadı insanlarda. 174 231
  • Biyo Art: İzmir şaşırtmıyor Yanıtla 308 52
  • Serkan Basar: eyvahhhh eyvahhhh çok kötüye doğru gidiyoruz çookkkkkk Yanıtla 18 214
  • süleyman hakan gökşen: bunları önlemek için insan psikolojisinin tedavi görmesi şart, mevcut yaşam kalitemizin yükselmesi, işsizlik sorununun en aza inmesi, bunlar olmazsa olmazlarımızdır... Yanıtla 47 154
  • Eski Tüfek.: Biyo Art..İzmir asla şaşırtmaz ,Kuvva-ı Milliye kalesidir..:) Yanıtla 81 31
  • Serkan Sağlam Sağlam: Allah insanı şaşırtmasın. Yanıtla 5 92
  • MERT UYSAL: Çok üzücü bir haber, para pul değil mevzu. Mevzu huzurlu olmak az ile yetinmek ama yinede aralarında ne geçti bilinmez vuran hastaymış hangi pskoloji ile yaptı bilemeyiz ama çocuğunuda katletmiş Allahım sen koru sapıttırma Yanıtla 1 87

İzmir, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğretim görevlisi, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti - Son Dakika


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