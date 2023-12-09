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İzmir'de otobüste kavga! Bıçaklama anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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İzmir'de otobüste kavga! Bıçaklama anı kameraya yansıdı

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde tartışan iki kişi arasında çıkan kavga sırasında bir kişi bıçakla yaralandı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

09.12.2023 - 11:24,  Güncelleme: 14:06
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İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde tartışan iki kişi kavga etti. Kavga esnasındaki bıçaklama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Dün akşam saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Bulvarı'nda seyir halinde olan 23 numaralı Uzundere Konak hattı otobüsünde S.U.(44) ile Ş.S.(64) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu iki kişi birbirine girdi. Bu esnada Ş.S. elindeki bıçakla S.U.'yu yaraladı.

Belediye otobüsünde bıçaklı kavga! Yolcular panikle kaçıştı

YARALI ŞAHSIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Vatandaşların durumu ihbar etmesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bıçaklı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralanan kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Belediye otobüsünde bıçaklı kavga! Yolcular panikle kaçıştı

O ANLAR KAMERADA: YOLCULAR PANİKLE KAÇIŞTI

Öte yandan, yaşanan korku dolu anlar otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüde, iki kişinin laf dalaşı yaptığı, bu esnada Ş.S.'nin kavga ettiği kişiyi bıçaklamakla tehdit ettiği, ikilinin birbirine girdiği anda Ş.S.'nin S.U.'yu bıçakla yaraladığı anlar yer aldı. Kavga esnasında otobüste bulunan yolcuların panikle kaçıştığı ve belediye otobüsü şoförünün araya girmek istediği anlar da görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir\'de otobüste kavga! Bıçaklama anı kameraya yansıdı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Şevki Sünger: nasılsa hapis cezası yok denetimli bilmem ne ile serbest kalır olan mağdur vatandaşa olur Yanıtla 7 0

İzmir, kavga, Güvenlik, Polisiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de otobüste kavga! Bıçaklama anı kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de otobüste kavga! Bıçaklama anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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