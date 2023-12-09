İzmir\'de otobüste kavga! Bıçaklama anı kameraya yansıdı

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde tartışan iki kişi kavga etti. Kavga esnasındaki bıçaklama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Dün akşam saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Bulvarı'nda seyir halinde olan 23 numaralı Uzundere Konak hattı otobüsünde S.U.(44) ile Ş.S.(64) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu iki kişi birbirine girdi. Bu esnada Ş.S. elindeki bıçakla S.U.'yu yaraladı.

YARALI ŞAHSIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Vatandaşların durumu ihbar etmesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bıçaklı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralanan kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA: YOLCULAR PANİKLE KAÇIŞTI

Öte yandan, yaşanan korku dolu anlar otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüde, iki kişinin laf dalaşı yaptığı, bu esnada Ş.S.'nin kavga ettiği kişiyi bıçaklamakla tehdit ettiği, ikilinin birbirine girdiği anda Ş.S.'nin S.U.'yu bıçakla yaraladığı anlar yer aldı. Kavga esnasında otobüste bulunan yolcuların panikle kaçıştığı ve belediye otobüsü şoförünün araya girmek istediği anlar da görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.