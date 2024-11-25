İzmir'de Plastik Kasa Fabrikasında Büyük Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Plastik Kasa Fabrikasında Büyük Yangın

Geniş Video İzle

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan plastik kasa fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, polis ekipleri çevre güvenliğini sağlıyor.

25.11.2024 09:18  Güncelleme: 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de alevler fabrikayı, dumanlar gökyüzünü sardı; İtfaiye müdahale ediyor

İzmir'de plastik kasa fabrikasında büyük yangın

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan plastik kasa fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, dumanlar da gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, sabah saatlerinde Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi'nde bulunan bir plastik kasa fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ve Selçuk Belediyesine ait su tankerlerin alevlerle mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir\'de Plastik Kasa Fabrikasında Büyük Yangın
Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Plastik, Selçuk, Çevre, Yaşam, Polis, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Plastik Kasa Fabrikasında Büyük Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
15:07 Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
14:56 Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı
14:43 Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa’da manşet oldu Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa'da manşet oldu
14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:38 İngiltere’de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdi İngiltere'de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdi
14:22 Max Verstappen, Formula 1’de üst üste 4. kez şampiyon oldu Max Verstappen, Formula 1'de üst üste 4. kez şampiyon oldu
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
13:39 Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi’nin “Kula minnet eylemem“ dizeleriyle yaptı Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi'nin "Kula minnet eylemem" dizeleriyle yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 09:41:53. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Plastik Kasa Fabrikasında Büyük Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.