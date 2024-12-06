İzmir'de Polise Yönelik Silahlı Saldırıda Şehit Polisi Mehmet Tozun Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Polise Yönelik Silahlı Saldırıda Şehit Polisi Mehmet Tozun Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Polise Yönelik Silahlı Saldırıda Şehit Polisi Mehmet Tozun Hayatını Kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan 38 yaşındaki Polis Memuru Mehmet Tozun, 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Tozun'un evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak 14 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

06.12.2024 10:20
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 3 polisten biri olan 38 yaşındaki Mehmet Tozun, bu sabah saatlerinde şehit oldu. 16 günlük yaşam mücadelesini kaybeden şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

20 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilmişti. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda başkomiser Furkan Hakan Aşkın, polis memuru İbrahim Gümüştekin ve polis memuru Mehmet Tozun yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 8 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 6'sı da tutuklandı.

16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Meydana gelen olayda ağır yaralanan ve hastanede anestezi yoğun bakımda tedavisi süren Polis Memuru Mehmet Tozun (38), bu sabah saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis Tozun'un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Polise Yönelik Silahlı Saldırıda Şehit Polisi Mehmet Tozun Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Polise Yönelik Silahlı Saldırıda Şehit Polisi Mehmet Tozun Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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