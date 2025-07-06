İzmir'de Trafikte Kaskla Saldırı!

İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletli, trafikte tartıştığı taksi şoförüne kaskla saldırdı. Şoförün yumruklarla karşılık verdiği kavga, vatandaşların araya girmesiyle son bulurken yaşanan anlar ise kameralara yansıdı.

Trafikte şiddet olayları tüm uyarılara ve yüksek cezalara rağmen devam ediyor. Bunun son örneği dün İzmir'de yaşandı. İzmir Bornova'da Ege Üniversitesi kavşağında iddiaya göre motosiklet sürücüsü genç ile ticari taksi sürücüsü arasında yol verme anlaşmazlığı yaşandı. Motosikletten inen sürücü kaskını çıkararak taksiciye saldırdı. Cama defalarca vurarak kırmaya çalışan motorlu şahıs ile otomobilden inen taksici arasında yumruklaşma başladı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Motosikletli şahıs, vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden güçlükle uzaklaşırken yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Emniyet görevlileri olay yerine gelmeden her ikisi de yoluna devam etti. Öte yandan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İZMİR