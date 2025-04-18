İzmir'de Yaşlı Kadın 750 Bin TL Dolandırıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yaşlı Kadın 750 Bin TL Dolandırıldı

İzmir\'de Yaşlı Kadın 750 Bin TL Dolandırıldı

Yaşlı kadına polis gibi tanıtılan dolandırıcılar, 750 bin TL para ve ziynet eşyası aldı.

18.04.2025 11:19
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İzmir'de yaşlı bir kadını telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, toplam 750 bin TL dolandırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; dolandırıcılar, Ödemiş ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki bir kadını telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Yaşlı kadının hakkında soruşturma olduğunu öne süren şüpheli şahıslar, korkuya kapılan kadından para talep etti. Şüphelilere inanan yaşlı kadın, adresine gelen 2 kişiye toplam 750 bin TL değerindeki nakit para ve ziynet eşyasını teslim etti. Yaşanan olayın ardından dolandırıldığını sonradan fark eden mağdur, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Eş zamanlı operasyonla M.R.T., M.T., T.Y., H.Y. ve H.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.R.T., M.T. ve T.Y. tutuklanırken, H.Y. ve H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yaşlı Kadın 750 Bin TL Dolandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Yaşlı Kadın 750 Bin TL Dolandırıldı - Son Dakika
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