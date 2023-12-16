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İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salları içerisindeki 57 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 43 göçmen yakalandı. Toplam 100 göçmen, karaya çıkartılarak Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir\'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı
16.12.2023 - 13:25,
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İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salları içerisindeki 57 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 43 göçmen yakalandı. Toplam 100 göçmen, karaya çıkartılarak Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık günü saat 12.15 sıralarında, Menderes ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 4 can salı içerisindeki toplam 57 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Ekipler, saat 00.20 sıralarında ise, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye gitti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-905, KB-32) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan toplam 100 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, İzmir, Son Dakika

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