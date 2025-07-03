İzmir'deki Yangınlarla İlgili Vali'den Açıklama - Son Dakika
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İzmir'deki Yangınlarla İlgili Vali'den Açıklama

İzmir\'deki Yangınlarla İlgili Vali\'den Açıklama
03.07.2025 15:33  Güncelleme: 15:38
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ve Ödemiş'te devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Alevlerin kontrol altına alındığını belirten Elban, can kaybı ve yaralı olmadığını, bölgedeki müdahale çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan yangınlarla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, her 2 yangında da alevlerin önünün kesildiğini ve çalışmaların iyiye gittiğini açıkladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme'de devam eden yangının bulunduğu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Elban, alevlerin sıkıştırıldığını söyledi. Elban, "Can kaybımız ve yaralımız yok. Aktif olarak arkadaşlarımız havadan ve karadan müdahale ediyorlar. Saatte 85 km'ye ulaşan rüzgarın etkisiyle hem yangın çok hızlı yayılıyor hem düzensiz rüzgardan alevler yön değiştiriyor. Havadan ve karadan müdahale noktasında mücadeleyi ciddi manada zorluyor. Tüm arkadaşlarımızın çabasıyla yangın oto yolun olduğu bu bölüme sıkıştırılmış durumda. İnşallah çok kısa zaman içinde kontrol altına alındı bilgisini vermeyi hedefliyoruz. Görüş alanı da açılmaya başladı" dedi.

1 kişi hayatını kaybetti

Çeşme ve Ödemiş yangınlarının son durumu hakkında açıklamalarına devam eden Vali Elban, "Gün içerisinde 9 uçak ve 22 helikopterle hem Çeşme hem Ödemiş yangınına müdahalemiz devam ediyor. 110 civarında kara aracı, 6 bini aşkın personelle karadan da mücadelemiz sürüyor. 8 günden beri ilimizin çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlar sebebiyle arkadaşlarımız havadan ve karadan büyük bir mücadele veriyorlar. Onlar da bu yangının en kısa sürede söndürülmesi için yoğun çaba içindeler. İnsan kaynaklı ve sabotajdan kaynaklı yangınımız yok. Ödemiş'te dün akşam itibariyle yangın başladı. 2 köyümüzü tahliye etmek için çaba sarf ettik. Mahsur kalan 37 vatandaşımızı orman teşkilatımızın, jandarmamızın, kaymakamımızın yoğun çabasıyla yangının arasından çıkardık. Ailesi 81 yaşında olan yaşlı amcanızı çıkaramadan, dumandan etkilenerek vefat ettiğini gördük. Kendisine Allah'tan rahmet dilerim. Ödemiş'teki yangımız henüz kontrol altına alınmış değil. Ancak bir noktaya iyice baskılanmış durumda. İnşallah orayla ilgili de iyi haber vermeyi bekliyoruz. Son 7-8 günden beri havadan ve karadan orman, AFAD, itfaiye, belediye, UMKE, emniyet, jandarma tüm ekiplerimiz çok uyum içinde ve yoğun bir gayretle orman yangınlarıyla mücadele konusunda olağanüstü mücadele verdiler. Büyük fedakarlık gösteriyorlar. Birkaç gündür uyumayan arkadaşlarımız var. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah onların emeklerinin karşılığı olarak da sizlere en kısa zamanda güzel haber vermeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Süleyman Elban, Ödemiş, Çeşme, izmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki Yangınlarla İlgili Vali'den Açıklama - Son Dakika

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