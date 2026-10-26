İzmir Konak'ta otomobil iş yerine girdi, ölen yaralanan yok; zarar 100 bin TL'yi aştı - Son Dakika
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İzmir Konak'ta otomobil iş yerine girdi, ölen yaralanan yok; zarar 100 bin TL'yi aştı

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İzmir Konak\'ta otomobil iş yerine girdi, ölen yaralanan yok; zarar 100 bin TL\'yi aştı
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İzmir Konak'ta cumartesi günü İnönü Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, ardından iş yerine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iş yeri ve araçlarda maddi hasar oluştu; iş yeri sahibi 100 bin TL'nin üzerinde zarar olduğunu söyledi.

İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıktı. Otomobilin önce iş yerine sonra da kaldırımda savrulduğu olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada iş yeri ve araçlarda maddi hasar oluşurken, yaşanan panik anları kask kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi günü saat 17.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Tali yoldan caddeye çıkan yaklaşık 70 yaşlarındaki sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce kaldırıma ardından bir iş yerine çarptı. Sürücünün geri manevra yaptığı esnada yoldaki diğer araçlara çarpan otomobil, tekrar kaldırıma çıkarak bir süre ilerledikten sonra durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, sürücü araçtan kendi imkanlarıyla indi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin girdiği iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Camları inen esnaf, korku dolu anları anlattı

İş yerinin camlarının kırıldığını ve büyük maddi hasar yaşadıklarını belirten iç çamaşırı dükkanı sahibi Batın Güler, "Araba sokaktan çıktı. Sanırım hakimiyeti kaybedince ilk bizim mağazamıza girdi. Ondan sonra muhtemelen panikle arabayı geriye taktı. Sanırım 2-3 arabaya çarptı. Ondan sonra trafoyu kırıp asılı kaldı havada. Bilinçli olarak yaptığını düşünmedik herhalde, yani tabii aslında baktığınız zaman çok hızlı girdi çünkü hani normalde çarptıktan sonra durması lazım; duramadı. Muhtemelen yani çok yaşlı bir insandı. Panik yaptı. Panikle şoka girdi. Buradan muhtemelen bir insanı yakalasaydı çok kötü, daha sonuçları olurdu. Biz de ona şükrediyoruz. Kimseye bir şey olmadı. Zarar maddi herkesteki. Kendi de şoktaydı zaten. Yaklaşık 1-2 saat onu da sakinleştirmeye çalıştık. Aynı zamanda biz de 4 elemanımız var, misafirlerimiz var. Herkes kötü durumdaydı burada. Maddi zararımız büyük yani camlarımız kırıldı, buradaki ürünlerimiz gitti, tezgahlarımız gitti. Olan maddi olsun diyoruz yine de. Yani 100 bin liranın üstünde bir zararımız var; olan maddi olsun. Her şekilde onlar toparlanır" dedi.

Korku dolu anlar kask kamerasına yansıdı

Öte yandan, kaza anında yolda seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası, caddede yaşanan panik anlarını saniye saniye kaydetti.

Kaynak: İHA
CumartesiOtomobil3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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