İzmir Konak\'ta şüphelinin evinde kalaşnikof ve 59 bin 300 uyuşturucu hap bulundu

İzmir Konak'ta şüphelinin evinde kalaşnikof ve 59 bin 300 uyuşturucu hap bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesinde polisin bir ikamete düzenlediği operasyonda 59 bin 300 uyuşturucu hap ile 1 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde polisin bir ikamete düzenlediği operasyonda 59 bin 300 uyuşturucu hap ile kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi; hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) isimli şüphelinin adresini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 6 adet 7.62 milimetre çapında fişek ve 59 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: İHA
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