Ödemiş'te bir vatandaş, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından yaklaşık 3 milyon liralık ziynet eşyasıyla dolandırıldı. Polisin yürüttüğü çalışma sonucu olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

ZİYNET EŞYALARINI ELDEN ALDILAR

Türkmen Mahallesi Göçmen Sokak'ta 27 Ekim'de yaşanan olayda, şüpheliler tuzağa çektikleri bir vatandaşa kendilerini polis olarak tanıttı. İddiaya göre şüpheliler, vatandaştan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını elden teslim alarak izlerini kaybettirdi.

İHBAR ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Dolandırıldığını fark eden vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda olaya karıştığı belirlenen 5 kişinin kimliği tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.A. (26), Ş.A. (50), M.K.Ş. (29), B.Y. (24) ve S.Y. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.