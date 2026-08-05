İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya’da yakalanan şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.