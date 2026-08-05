İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya’da yakalanan şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ve bir şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin, tutuklu Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı olduğu tespit edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya’da yakalanan şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irti - Son Dakika
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