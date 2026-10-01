Kocaeli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kafe kavgası güvenlik kamerasında: Kayıtlar dava dosyasına eklendi - Son Dakika
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Kocaeli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kafe kavgası güvenlik kamerasında: Kayıtlar dava dosyasına eklendi

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Kocaeli\'de iki kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kafe kavgası güvenlik kamerasında: Kayıtlar dava dosyasına eklendi
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İzmit Kozluk Mahallesi'ndeki bir kafede 6 Eylül 2024'te çıkan kavgada vurularak hayatını kaybeden Hasan ve Ahmet Akın kardeşlere ait güvenlik kamerası kayıtları dava dosyasına eklendi. Görüntülerde arbedenin kül tablasının yere fırlatılmasıyla başladığı ve ardından silahların patladığı anlar yer alıyor. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, müebbet hapis istenen tutuklu sanıklar Furkan G. ve Oğuzhan S.'nin tutukluluk halinin sürmesine hükmetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çıkan ve iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin detaylı görüntüler dava dosyasına girdi. Görüntülerde kardeşlerden birinin sırtından, diğerinin ise kaçarken vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PARASINI ALAMAYAN ESKİ ÇALIŞAN İLE TARTIŞMA

Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde Kozluk Mahallesi Sekapark'ta bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, parasını alamayan kafenin eski çalışanı Hasan Akın (27) ve ağabeyi Ahmet Akın (30) ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurularak yaralanan Hasan Akın olay günü, ağabeyi Ahmet Akın ise 7 Eylül'de hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, aralarında işletme sahiplerinin de bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamede yer alan raporlara göre Hasan Akın'ın vücudunda 5, Ahmet Akın'ın vücudunda ise 3 mermi giriş yarası tespit edildi, olay yerinde 10 boş kovan bulundu.

SANIKLAR HAKKINDA MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İddianamede, sanık Furkan G. (33) hakkında Ahmet ve Hasan Akın'a yönelik "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis, bir kişiyi "silahla yaralama" suçundan ise 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Oğuzhan S. (31) için de Hasan Akın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanıklar Bedirhan B. (25), Fahri A. (20) ve Berkay Y. (18) hakkında ise "suç delillerini yok etme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları istendi.

Davanın duruşması geçtiğimiz gün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraflar ve avukatlar katıldı. Tutuklu sanık Oğuzhan S., kendini korumak amacıyla yere ateş ettiğini, Ahmet Akın'a ateş etmediğini söyleyerek tahliyesini istedi. Furkan G. de kasıtlı eylemde bulunmadığını söyledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

KÜL TABLASIYLA BAŞLAYAN KAVGA KAMERADA

Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Cinayetin yaşandığı gün Ahmet Akın, Furkan G.'ye ait kafeye giderek burada bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Ahmet Akın'ın masadaki kül tablasını yere fırlatması üzerine Furkan G.'nin aniden Akın'ın üzerine saldırarak kendisini yumrukladığı anlar kayıtlara yansıdı. Bir süre sonra Hasan Akın'ın olay yerine geldiği ve silahların patladığı görüldü. Görüntülerde Akın kardeşlerin vurulduğu anlar da yer aldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikMahkemeKocaeliCinayetGüncelSon Dakika

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