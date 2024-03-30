Jandarma, 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheliyi yakaladı

Eyüpsultan'da 2 Katlı Binada Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Eyüpsultan'da bulunan 2 katlı bir binada çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek sıçramasını engelledi. Yangın anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın sonucunda çıkan dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.