Sinop'ta Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kaçak su ürünleri avcılığına karşı sürdürülen denetimler kapsamında, Türkeli ilçesi açıklarında faaliyet gösteren bir balıkçı teknesi kontrol edildi.
Yapılan denetimde, yasal avlanma kurallarına aykırı şekilde avlanmış 363 adet kalkan balığı tespit edilerek tekneye el konuldu. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen tekne sahibine idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, el konulan balıklar ise Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçe genelindeki vatandaşlara dağıtıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı - Son Dakika
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