Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı - Son Dakika
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Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı

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Sinop\'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
01.06.2025 16:19
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Sinop\'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
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Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında faaliyet gösteren bir balıkçı teknesinde ele geçirilen ve yasa dışı avlandığı belirlenen 363 kalkan balığı, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sinop'ta Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kaçak su ürünleri avcılığına karşı sürdürülen denetimler kapsamında, Türkeli ilçesi açıklarında faaliyet gösteren bir balıkçı teknesi kontrol edildi.

Türkeli'de kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı

KAÇAK AVLANAN 363 KALKAN BALIĞI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan denetimde, yasal avlanma kurallarına aykırı şekilde avlanmış 363 adet kalkan balığı tespit edilerek tekneye el konuldu. Kaçak avcılık yaptığı belirlenen tekne sahibine idari para cezası uygulandı.

Türkeli'de kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı

HEPSİ VATANDAŞA DAĞITILDI

Öte yandan, el konulan balıklar ise Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçe genelindeki vatandaşlara dağıtıldı.

Türkeli'de kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sahil Güvenlik, Türkeli, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Yaşam, sinop, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Aydın Yılmaz:
    Köyümde millet akşama bayram edecek, kalkanda ızgarada ne gider off 4 0 Yanıtla
  • ozcan1974:
    savcılara suç duyurumdur tüm balıkçıların tezgahında yok ama soğuk hava dolapları kalkan balığı dolu ağzına kadar her gün binlerce yakalayıp dolaplara doldurup el altından satıyorlar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı - Son Dakika
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