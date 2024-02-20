Oturmak için yer istediği adamın yumruklu saldırısına uğradı - Son Dakika
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Oturmak için yer istediği adamın yumruklu saldırısına uğradı

Kadıköy'de toplu taşıma aracına binen Reyhan Demirtaş isimli bir kadın, yer istediği adamın yumruklu saldırısına uğradı. Olay, Kadıköy Göztepe köprüsü mevkiinde, saat 20.30 sıralarında yaşandı. Saldırı anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu ve saldırgan gözaltına alındı.

20.02.2024 14:09
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İstanbul Kadıköy'de toplu taşıma aracına binen 39 yaşındaki Reyhan Demirtaş, yer istediği adamın yumruklu saldırısına uğradı. O sırada otobüsteki bir polis memuru olaya müdahale etti. Saldırıya uğrayan Reyhan Demirtaş ise karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

OTURMAK İÇİN YER İSTEDİ, YUMRUK YEDİ

Olay, Kadıköy Göztepe köprüsü mevkiinde, yaşandı. Reyhan Demirtaş, iş çıkışında evine gitmek için İETT'ye ait 320A numaralı otobüse bindi. Araçta oturacak yer arayan kadın, bir adama, 'çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız, oturmak istiyorum' dedi. Demirtaş, çıkan tartışma sırasında gözüne yediği yumrukla neye uğradığını şaşırdı.

Otobüste yer isteyen kadın yumruklu saldırıya uğradı

Sol gözüne yumruk atılan ve tekmelenen kadını korumak için otobüsün içindeki bir polis memuru olaya müdahale etti. Reyhan Demirtaş, karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Talihsiz kadın, yaşadığı o korku dolu anları anlattı: "Göztepe Köprüsü'nden otobüse bindim. Ufak bir çocuk vardı. Hanımefendi çocuğunun kucağına alınamayacağı söyledi. 7-8 yaşlarındaydı. Yer arıyordum. Dizimden rahatsızım, yer aradım. Baktım 3-4 yaşında bir çocuk var, bir adamın yanında. Adamdan müsaade istedim. 'Çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız, oturmak istiyorum' dedim.

Otobüste yer isteyen kadın yumruklu saldırıya uğradı

"GÖZÜME VURDUĞU AN YILDIZLAR OLUŞTU"

Aramızda bir konuşma geçti. Dedi ki engelliler, yaşlılar ve hamileler oturur dedi bana. Ben de çocuk küçük sizin kucağınıza oturabilir dedim. O an bir anda gözüme yumruğu bir vurdu. Sonra karın boşluğuma tekme attı. Gözüme vurduğu an yıldızlar oluştu. Bana vurunca midem bulandı nefesim kesildi.

Otobüste yer isteyen kadın yumruklu saldırıya uğradı

"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTIM"

Bir polis memuru vardı otobüsün içinde bana kartını gösterdi müdahale etti. Herkes beni orada mertçe korudu. Polis çağırın dedim. Maddi manevi tazminat davası açtım. Karakola gittim şikayetçi oldum"

Oturmak için yer istediği adamın yumruklu saldırısına uğradı
Kaynak: İHA

Kadıköy, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oturmak için yer istediği adamın yumruklu saldırısına uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ender Kervancıoğlu: Kadın biraz diline sahip olsun. Kimse kimseye ısrar edemez, başını ağrıtamaz. 261 316 Yanıtla
  • Nok Ta: Bir bayan yer istedimi insan utanır yine yerini verir. Bu nasıl bir zihniyet anlamadım. 347 166 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç: Yalnız orası boş değil çocuk oturuyor ve yer verme zorunluluğu da yok. 238 212 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Lütfen bu eşkıya tutuklansın 228 211 Yanıtla
  • osman şahin: Delikanlı insan bir bayana el kaldırmaz bu alçaklıktır 319 57 Yanıtla
  • TC Tabak: tutuklamayın, denize atın gitsin, bu tiplerden adam olmaz. 110 95
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