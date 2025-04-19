Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

İstanbul Ataşehir'de bir şebekenin kadınların yumurtalarını para karşılığı aldığı ortaya çıktı. Çetenin kadınlardan aldığı yumurtayı ABD'de sattığı belirlendi. Paraya ihtiyacı olan kadınlara ise 20-40 bin lira ödeme vaadi verildi. Usulsüz yumurta artırımı yapıp yurtdışındaki tüp bebek merkezlerinde satışının yapıldığı olayda şirket yetkilisi ile şikayeti yapan kadın arasındaki konuşmalar ortaya çıktı.

"ASIL MAĞDUR KARDEŞİM"

İddiaya konu skandalı CİMER'e ihbar eden kadın olayın yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleştiğini ve asıl mağdurun kardeşi olduğunu belirterek "Konuyla ilgili CİMER aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na şikâyet ederek yapmam gerekeni yaptım. Tam olarak şikâyetimde yazdığım gibi her şey. İnşallah hastane de kapatılmıştır." diye konuştu.

"AKLINA GİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR"

Kardeşine teklifin WhatsApp üzerinden yapıldığını ve ona engel olduğunu söyleyen ihbarcı kadın "Kardeşim öğrenciydi. Paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde aklına girmeye çalışmışlar, kandırmışlar. 'Yasal zaten" falan diyerek. Ben öğrenince engel oldum." dedi.

İŞTE O YAZIŞMALAR

Usulsüz organizasyon yapan kişilerin genç kadınlara yazdığı korkunç detaylara ulaşıldı.

Yazışmalarda şüpheli kişinin, "Ücreti her zaman çıkardığın, sağlıklı yumurta sayısı belirler. Hasta neredeyse sizler oraya gidiyorsunuz. Tiflis'te bir hasta için seçilmişsen Tiflis'e gidersin. Kıbrıs'tan olursa Kıbrıs'a, Tiran'dan olursa Tiran'a gidersin." dediği görüldü.

"İLAÇLAR 30 BİN, TESTLER 1000 EURO"

Genç kadının bu işlemleri hangi şirketin gerçekleştirdiğini sorması üzerine şüpheli kişinin, "Amerikalı bir şirket. Çok detaylı bilgi veremiyoruz ne yazık ki. Seni kim yönlendirmişti? Net olman lazım canım. Kullanılan ilaçlar 30 bin TL, yapılan testler 1000 euro. Ciddi bir zarar olur. Hatta şimdi vazgeçti diyeceğim, belki de bir daha istemeyecekler. Yine aynı durum söz konusu olabilir, bunu göze almak istemezler." yazdığı anlar şoke etti.