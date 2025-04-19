Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler - Son Dakika
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Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

İstanbul'da özel bir kadın doğum kliniğinde gerçekleştirilen usulsüz yumurta artırımı ve bu yumurtaların yurtdışındaki tüp bebek merkezlerinde satılmasında konuşmalar ortaya çıktı. Soruşturma başlatılan olayda, yetkilinin "Ücreti çıkardığın, sağlıklı yumurta sayısı belirler" dediği ortaya çıktı. Mağdur kadının şirket ismi sorması üzerine ise şüphelinin "Amerikalı bir şirket" dediği ortaya çıktı.

19.04.2025 08:37
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İstanbul Ataşehir'de bir şebekenin kadınların yumurtalarını para karşılığı aldığı ortaya çıktı. Çetenin kadınlardan aldığı yumurtayı ABD'de sattığı belirlendi. Paraya ihtiyacı olan kadınlara ise 20-40 bin lira ödeme vaadi verildi. Usulsüz yumurta artırımı yapıp yurtdışındaki tüp bebek merkezlerinde satışının yapıldığı olayda şirket yetkilisi ile şikayeti yapan kadın arasındaki konuşmalar ortaya çıktı.

"ASIL MAĞDUR KARDEŞİM"

İddiaya konu skandalı CİMER'e ihbar eden kadın olayın yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleştiğini ve asıl mağdurun kardeşi olduğunu belirterek "Konuyla ilgili CİMER aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na şikâyet ederek yapmam gerekeni yaptım. Tam olarak şikâyetimde yazdığım gibi her şey. İnşallah hastane de kapatılmıştır." diye konuştu.

"AKLINA GİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR"

Kardeşine teklifin WhatsApp üzerinden yapıldığını ve ona engel olduğunu söyleyen ihbarcı kadın "Kardeşim öğrenciydi. Paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde aklına girmeye çalışmışlar, kandırmışlar. 'Yasal zaten" falan diyerek. Ben öğrenince engel oldum." dedi.

Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

İŞTE O YAZIŞMALAR

Usulsüz organizasyon yapan kişilerin genç kadınlara yazdığı korkunç detaylara ulaşıldı.

Yazışmalarda şüpheli kişinin, "Ücreti her zaman çıkardığın, sağlıklı yumurta sayısı belirler. Hasta neredeyse sizler oraya gidiyorsunuz. Tiflis'te bir hasta için seçilmişsen Tiflis'e gidersin. Kıbrıs'tan olursa Kıbrıs'a, Tiran'dan olursa Tiran'a gidersin." dediği görüldü.

"İLAÇLAR 30 BİN, TESTLER 1000 EURO"

Genç kadının bu işlemleri hangi şirketin gerçekleştirdiğini sorması üzerine şüpheli kişinin, "Amerikalı bir şirket. Çok detaylı bilgi veremiyoruz ne yazık ki. Seni kim yönlendirmişti? Net olman lazım canım. Kullanılan ilaçlar 30 bin TL, yapılan testler 1000 euro. Ciddi bir zarar olur. Hatta şimdi vazgeçti diyeceğim, belki de bir daha istemeyecekler. Yine aynı durum söz konusu olabilir, bunu göze almak istemezler." yazdığı anlar şoke etti.

NE OLMUŞTU?

CİMER üzerinden ihbarda bulunan bir kadın kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti. Kadın doğum polikliğini, "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler adı altında genç kadınlara hormon ve yumurta artırıcı ilaçlar verildi. Bu ilacı iki hafta süresince kullanan kadınlar, yurt dışına gönderildi ve oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapıldı.

PARA İDDİASI

Kadınlara ise olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeyeceğini iddia edildi ve 20-40 bin lira arasında para teklifi sunuldu.

Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı - 1Doktor T.T.

Paraya ihtiyacı olan 20-30 yaş kadınları kandırarak ağlarına düşürenlerin, ABD'deki bir şirketle koordineli işlemler gerçekleştirildiği de öne sürüldü.

İLACIN RİSKLERİ

Kadınlara verilen ilaçların hiçbir yan etkisi olmadığı iddia edilirken ilaçların felç, erken menopoz gibi bir çok yan etkisi olduğu da iddialar arasında yer aldı.

DOKTORLAR İDDİALARI REDDETTİ

CİMER'e yapılan şikayetler ihbar sayıldı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, klinikte araştırma yaptı.

Bahsi geçen ilaçların birkaç kadına reçete edildiği belirlenirken doktorlar ise suçlamaları reddetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkkında Kanuna Muhalefet" ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na Muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

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Son Dakika 3.Sayfa Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aydin Yildiz:
    Sizinde Allah Cezanızı versin. Sağlık para ile satılıp alınırmı. 27 0 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Doğacak olan bebeğiniz daum sendromlu deyip aileyi paniğe sevkedip, Amerika'da bakıl acak diye pahalı tahlil de istiyorlar. Yazıklar olsun. 10 1 Yanıtla
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