Kağıt gibi ezilen araçtan sağ kurtuldu, 1 yıl geçti hala atlatamadı

Hatay'da geçtiğimiz yıl 24 Mayıs'ta Antakya-Altınözü yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 31 RS 882 plakalı hafriyat kamyonu, Dibo Bayır'ın kullandığı 33 P 8862 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

KAMYONUN EZDİĞİ ARAÇTAN SAĞ KURTULDU

Feci kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Bayır, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kamyonun altında ezilerek hurdaya dönen otomobilden sağ çıkan Bayır, 1 yıl içerisinde 3 ameliyat geçirip hayata tutunmayı başardı.

1 YIL GEÇSE DE ATLATAMADI

Kaza fotoğraflarına her baktığında o anı hatırlayan Bayır, yaşadığı şoku 1 yıl geçse de atlatamıyor. Aracıyla altında ezildiği hafriyat kamyonunun başka kazaya karıştığını gördüğünde şaşıran Bayır, "16 yaşındaki oğluna sen nasıl hafriyat kamyonunu teslim edebiliyorsun" sözleriyle sürücüye tepki gösterdi.

"SAĞ PARMAĞIM VE SAĞ KOLUM HALA UYUŞUYOR"

Yaşadığı kazayı ve yaşama tutunma sürecini anlatan Dibo Bayır, "Arabamın üzerine hafriyat kamyonu düşmüştü. Ben kendime geldiğimde hala arabanın içerisindeydim. Duyarlı vatandaşlar gelerek ön camı kırıp beni çıkardılar. Kazadan sonra 3 defa ameliyat geçirdim ve çok zorlu bir süreç yaşadım. Sağlık durumumu biraz toparladım ama boyunluğu takmaya devam ediyorum. Sağ parmağım ve sağ kolum hala uyuşuyor. Başımı ne çok fazla aşağıya ne de çok fazla yukarıya kaldırabiliyorum. Fazla yürüdüğüm ve oturduğum zaman rahatsız oluyorum. Ben diğer kazayı görünce ilk başta şok oldum ve şaşırdım" diye konuştu.

"KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ VE ÇOCUKTU"

Dibo Bayır, "Benim kazada hafriyat kamyonu sürücüsü de ehliyetsiz ve çocuktu. O hafriyat kamyonun trafik sigortası yoktu. Bu yeni kazayı görünce de benim kazaya karışanın kardeşiydi. 16 yaşındaki bir oğluna sen nasıl hafriyat kamyonunu teslim edebiliyor anlamıyorum. Çocuğun ehliyeti ve hiçbir şeyi yok. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Ben son kazayı haberde izledim ve 98 bin TL para cezası vermişler. Bu adam arabayı yaptırıp tekrardan kullanacak. Bu sefer diğer çocuğuna verecek. Cezaların daha sert olmasını gerekiyor. Kimsenin canı yansın istemiyorum. Hiç kimsenin sakat veya ölmesini istemiyoruz" dedi.

"BEN BURADAN NASIL ÇIKTIM DİYE KENDİME SORUYORUM"

Kaza fotoğraflarına bakınca o anları tekrar yaşadığını ifade eden Dibo Bayır, "Kaza sırasında ilk başta hiçbir şey anlamadım ve şok oldum. 15 dakika herhalde bayıldım. Kendime geldikten sonra araba yanıyor ve arkadaşlar uzak durun kaçın diye sözler duydum. İlk başlarda çok korktum. Sonra arabadan yağ akıyor deyip beni çıkardılar. Ben aslında olayın şokundaydım. O zamanda boynumda kırık olduğunu bilmiyordum. Sadece kolumu hissetmiyordum. Anlık bir olay oldu ve ne olduğunu anlamadım. Hala arada kaza fotoğraflarına bakıyorum ve hala şaşırıyorum. Fotoğraflara bakınca ben buradan nasıl çıktım diye kendime soruyorum. Arabanın fotoğraflarına baktığımda hayretler içerisinde kaldım. Bizim bir o kamyonla hukuki sürecimiz de daha devam ediyor. Bu tür kazalara karışan araçları trafikten men edilsin" ifadelerini kullandı.