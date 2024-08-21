Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli şahsın kaçış görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli şahsın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Kağıthane'de Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas'ın öldürülmesi olayı ile ilgili Romanya'ya kaçan 3 şüpheli şahsın kaçış anlarına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin olay sonrası valizlerinin yanlarında olduğu ve olay sonrası havalimanına giderken araç değiştirdikleri görüldü.

21.08.2024 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli şahsın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Kağıthane'de Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas'ın öldürülmesi olayı ile ilgili Romanya'ya kaçan 3 şüpheli şahsın kaçış anlarına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin olay sonrası valizlerinin yanlarında olduğu ve olay sonrası havalimanına giderken araç değiştirdikleri görüldü.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında bir şahıs içerisinde Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve Anas'ın koruması E.K. yaralanmıştı. Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Yaralılardan F.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Anas'ın koruması E.K'nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulmuştu. İncelemelerin ardından Abdulkadir Anas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Filistin'li iş insanı Abdulkadir Anas'ın öldürülmesi olayını gerçekleştiren ve olay sonrası Romanya'ya kaçan 3 şüpheli şahsın kaçış anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaldıkları evden bavullarla birlikte otoparka inerek araca bindikleri, araçla caddeye çıktıktan sonra bir viyadük altında araçlarını değiştirdikleri ve başka bir araçla havalimanına gittikleri görülüyor.

Kağıthane\'de Filistinli iş adamının öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli şahsın kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Kağıthane, Filistin, 3-sayfa, Romanya, Uluslararası, Güvenlik, Suç, Göçmenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli şahsın kaçış görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Boğaz’da bu inşaata kim izin verdi Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor Boğaz'da bu inşaata kim izin verdi? Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
17:21 Her geçen saniye abone yağıyor Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı Her geçen saniye abone yağıyor! Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı
17:17 Türkiye tarihinde bir ilk Kabine toplantısı Ahlat’ta yapılacak Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı Ahlat'ta yapılacak
16:51 Şenol Güneş detayı çok konuşulur Lugano’dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım Şenol Güneş detayı çok konuşulur! Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım
16:28 Tayland’da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı Tayland'da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı
16:19 Taraftarı sıkıntı bastı Rodrigo Becao’nın talipleri artıyor Taraftarı sıkıntı bastı! Rodrigo Becao'nın talipleri artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 12:42:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli şahsın kaçış görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement