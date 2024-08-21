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Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli şahsın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Kağıthane'de Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas'ın öldürülmesi olayı ile ilgili Romanya'ya kaçan 3 şüpheli şahsın kaçış anlarına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin olay sonrası valizlerinin yanlarında olduğu ve olay sonrası havalimanına giderken araç değiştirdikleri görüldü.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında bir şahıs içerisinde Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve Anas'ın koruması E.K. yaralanmıştı. Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Yaralılardan F.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Anas'ın koruması E.K'nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulmuştu. İncelemelerin ardından Abdulkadir Anas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Filistin'li iş insanı Abdulkadir Anas'ın öldürülmesi olayını gerçekleştiren ve olay sonrası Romanya'ya kaçan 3 şüpheli şahsın kaçış anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaldıkları evden bavullarla birlikte otoparka inerek araca bindikleri, araçla caddeye çıktıktan sonra bir viyadük altında araçlarını değiştirdikleri ve başka bir araçla havalimanına gittikleri görülüyor.