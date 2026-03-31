Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kağıthane'de Takside Yangın: Yolcular Tahliye Edildi

31.03.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyir halindeki ticari takside çıkan yangın sonucu yolcular tahliye edildi, araç kullanılmaz hale geldi.

Kağıthane Okmeydanı'nda seyir halindeki bir ticari takside yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek, içerideki yolcuları son anda tahliye etti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Okmeydanı Viyadüğü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D. idaresindeki 34 THA 34 plakalı ticari taksi, seyir halindeyken sol fardan dumanlar yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle aracı alevler sardı. Sürücü, panik içinde aracı yol kenarına çekerek, içinde bir çocuğun da yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

"Çocuk vardı arabada kaldı panik yapmadım çocuğu çıkardım"

Olayı anlatan otomobil sürücüsü Ali D., "Bir abi geldi bana arabadan duman çıkıyor dedi. Bir anda sol fardan duman çıkmaya başladı. Hemen aracı sağ tarafa çektim. Arabada yolcular vardı. Yolculara bir şey olmadı. Bir anda alevler parladı. Arabanın içerisinde 7-8 yaşlarında çocuk da, vardı arabada kaldı panik yapmadım çocuğu çıkardım" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, Güvenlik, 3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 23:42:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Takside Yangın: Yolcular Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.