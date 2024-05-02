Kağızman'da silahlı kavgaya karışan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kağızman'da silahlı kavgaya karışan 8 kişi tutuklandı

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Kars'ın Kağızman ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 8 kişi tutuklandı. Olayın ardından jandarma tarafından düzenlenen operasyonda silahlar ele geçirildi. Jandarma çalışmaları sonucunda 8 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

02.05.2024 15:09
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Kağızman'da silahlı kavgaya karışan 8 kişi tutuklandı

KARS - Kağızman'da önceki gün husumetli 2 aile arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 8 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi Denizgölü köyünde 30 Nisan 2024 tarihinde daha önce aralarında husumet olan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgaya 8 kişi yaralanmıştı. Olay sonrasında köyde güvenlik önlemleri alan jandarma olaya karışanlarının yakalanması için düğmeye bastı.

Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiber'in bizzat yakından takip ettiği silahlı kavganın zanlılarının yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Bunun üzerine olaya karışanların ikametlerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 3 Av Tüfeği, 1 9 mm Tabanca, 1 Kurusıkı Tabanca, 49 7,65 mm Çapında Tabanca Fişeği ve 13 Kurusıkı Tabanca Fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Jandarma Komutanlığı'nca olayın aydınlatılması için yapılan çalışmalarda ise olaya karışan S.K, F.K., İ.K., N.K, S.K., E.K., S.K ve H.K. olmak üzere toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kağızman\'da silahlı kavgaya karışan 8 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağızman'da silahlı kavgaya karışan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağızman'da silahlı kavgaya karışan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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