Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'de de hissedildi. Depremin etkisi bölgede vatandaşlar arasında korkuya yol açtı ve bazı binalarda hafif sarsıntılar meydana geldi. Yetkililer, anında yapılan değerlendirmelerde can veya mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.
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8.09.2024 01:31:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Depremi Osmaniye'de Hissedildi - Son Dakika
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