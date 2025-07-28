Kahramanmaraş\'taki Orman Yangınına Müdahale 3. Günde Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çamlıbel ve Çakırdere kırsalında çıkan orman yangınına müdahale 3'üncü gününde de sürüyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyelere ait araçlarla hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Dron ile kaydedilen görüntülerde, alevlerin sardığı alanlarda duman yoğunluğu dikkat çekti.

Onikişubat ilçesi Çamlıbel ve Çakırdere kırsalında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede 6 helikopter, 41 Orman Genel Müdürlüğü arazözü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep, Adana, Kayseri, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Konya belediyelerinden gönderilen toplam 35 arazöz, 15 ilk müdahale aracı, 10 Orman Genel Müdürlüğü su tankı, 20 farklı kurumlardan gelen su tankı, 78 iş makinesi, 32 pikap ve toplamda 611 personel görev yapıyor.

Yangının etkili olduğu ormanlık alandan yükselen dumanlar dron ile görüntülendi. Sarp ve ormanlık alandaki duman yoğunluğu dikkat çekti. - KAHRAMANMARAŞ