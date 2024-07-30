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Kaldırımda ceset bulundu, cinayet şüphesiyle araştırma başlatıldı

MERSİN - Mersin'de vatandaşlar tarafından kaldırımda bıçak darbesiyle ölen bir şahsın cesedi bulundu, polis cinayet şüphesiyle araştırmaya başladı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mersin- Antalya D-400 karayolu kenarındaki kaldırıma meydana geldi. Alınan bilgiye göre, araçların yoğun olarak geçtiği güzergahta vatandaşlar, kaldırımda hareketsiz yatan bir şahsı fark etti. Durum sağlık ve polis ekiplerini bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 28-30 yaşlarındaki erkek şahsın aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cenazesi otopsi için adli tıpa sevk edildi.

Cinayet şüphesi üzerine durulan olayla ilgili polis geniş çaplı çalışma başlattı.