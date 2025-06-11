Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada

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Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
11.06.2025 11:17
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Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
Haber Videosu

İstanbul Pendik'te alacak verecek meselesi kanlı bitti. Dün öğle saatlerinde yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda müteahhit Aykut Karagöz hayatını kaybetti, yanında çalışan Hamza K. ise yaralı olarak yakalandı.

Pendik'e bağlı Sülüntepe Mahallesi'nde 45 yaşındaki müteahhit Aykut Karagöz ile yanında çalışan 37 yaşındaki Hamza K. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Odayı terk eden Hamza K., kısa bir süre sonra geri döndü. Bu sırada çekmecedeki iki tabancasını alan Karagöz, işçisine ateş açtı.

SİLAHLARDAN BİRİNİ ELE GEÇİRDİ

Ekol TV'de yer alan habere göre; boğuşmaya dönüşen olayda silahlardan birini ele geçiren Hamza K., Karagöz'e ateş etti. Her iki tarafın da yaralandığı olay sonrası Aykut Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hamza K. ise omzundan ve ayağından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde farklı kalibrelerde 4 boş kovan, 1 fişek, iki ruhsatsız tabanca (HS2000 ve SIG SAUER marka) ile birlikte yüklü şarjörler ele geçirildi. Her iki ismin de sabıkalı olduğu öğrenilirken, Karagöz'ün 5, Hamza K.'nın ise 8 suç kaydı bulunduğu belirtildi. Cinayet şüphelisi Hamza K. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Pendik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bayram Izgoren:
    muteahitler para yokken is yapmaya calisiyor sonrada calisanlarin parasini veremiyor satilmadigi icin demiyorki calisanlarin ailesi var gideri var sonrada boyle olaylar oliyor 100 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    siz hala sabukalilari dışarı çıkarın ki istediğiniz kaos ortamı olussun 69 14 Yanıtla
  • rıfat eren:
    Ne sabıkası bizzat Aykut karagözü tanırım samimiyetim yok ama iyi insandı işinde gücünde birisi gibi gözüküyordu allah rahmet eylesin 4 40 Yanıtla
  • kamil erol:
    su testisi su yolunda kırılırmış 31 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Adliyede 30 suç kaydı olmayanı yasatmıyorlarmı adam yerinemi koymuyorlar anlamadım bir hata yaparsın ama aynı hatayı tekrarlarsan bu hatadan çıkar sallandırmazsan meydanda uslanmazlar bizim ülkenin bu tip ip kopuk soytarı nufusa ihtiyacı yok bunları salanlar bir gün sizede deyerse yine bırakında görelim 27 1 Yanıtla
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