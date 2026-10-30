Kalp krizi geçirip ölen Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara Konya\'da defnedildi

Antalya'da geçtiğimiz gece saatlerinde kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Muratpaşa ilçe Kaymakamı İhsan Kara memleketi Konya'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

2024 yılından bu yana Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kaymakamlık yapan 61 yaşındaki İhsan Kara, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İhsan Kara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara'nın cenazesi Antalya Valiliği'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.

İhsan Kara'nın naaşı Merkez Karatay ilçesinde bulunan Hacıveyis Zade Camiine getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Konya Valisi İbrahim Akın, siyasi partilerin milletvekilleri, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Mersin Valisi Atilla toros ve Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş İlçe Belediye Başkanları, meclis üyeleri, valilik ve kaymakamlık personeli katıldı.