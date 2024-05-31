Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul'da görev yapan Malatyalı polis memuru Bayram Koç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Koç, memleketi Malatya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

31.05.2024 15:13  Güncelleme: 15:24
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA - İstanbul'da görev yapan Malatyalı polis memuru Bayram Koç geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Koç memleketi Malatya'da, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bayram Koç'tan haber alamayan yakınları durumu mesai arkadaşlarına bildirdi. Bunun üzerine arkadaşları Bayrampaşa ilçesi Orta Mahallesi Göksu Sokak'ta ikamet eden Koç'un evine gitti. Çilingir yardımıyla ikamete giren polis memurunun arkadaşları Bayram Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayram Koç'un naaşı buradaki işlemlerinin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.

Göz yaşları arasında toprağa verildi

Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğle saatlerinde Bayram Koç için tören düzenlendi. Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'in yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı törende Koç'un babası Mehmet Ali Koç ile polis memuru kardeşi ayakta güçlükle durabildi.

Bekar olduğu öğrenilen polis memuru Bayram Koç'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defin edildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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