Kamuya çok sayıda memur ve sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika
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Kamuya çok sayıda memur ve sözleşmeli personel alınacak

Kamuya çok sayıda memur ve sözleşmeli personel alınacak
23.05.2025 10:48
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Kamuda boş bulunan pozisyonlara çok sayıda memur ve sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. SGK ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan memur ve sözleşmeli personel alım ilanlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Kamuda boş bulunan pozisyonlar için memur ve sözleşmeli personel alımı yapılacağı resmen duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanlarla, çok sayıda kadro için başvuru süreci başladı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 31 MEMUR ALACAK

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 21 Mayıs 2025 tarihli ve 32906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan memur alım ilanına ilişkin önemli bir düzeltme yayımladı. İlk defa atanmak üzere yapılacak personel alımında, mühendislik ve tekniker pozisyonlarına ait hizmet sınıflarında güncellemeye gidildi.

HANGİ KADROLAR DÜZELTİLDİ?

Düzeltme kapsamında toplam 9 kadro yer alıyor. Bu kadrolardan 6'sı mühendis, 3'ü tekniker pozisyonunda bulunuyor. Tüm kadrolar Teknik Hizmetler (TH) sınıfına ait.

MÜHENDİSLİK KADROLARI DETAYLARI

  • Bilgisayar Mühendisliği (2 kişi): Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri gibi bölümlerden mezun olma şartı aranıyor.
  • Makine Mühendisliği (1 kişi): Makine, imalat, üretim mühendisliği gibi alanlar kabul ediliyor.
  • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (1 kişi): Elektrik, elektronik, elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun adaylar başvurabiliyor.
  • İnşaat Mühendisliği (1 kişi): İnşaat mühendisliği lisans diploması yeterli.
  • Endüstri Mühendisliği (1 kişi): Endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği gibi ilgili alanlar kabul ediliyor.
  • Jeodezi ve Haritacılık (1 kişi): Jeodezi, harita mühendisliği ve geomatik mühendisliği mezunlarına açık.

Tüm mühendislik kadroları için ortak koşul olarak en az (B) sınıfı sürücü belgesi şartı bulunuyor. Adaylardan KPSS P3 puan türünde en az 70 puan isteniyor.

TEKNİKER KADROLARI

  • İnşaat Teknikeri (1 kişi): İnşaat teknolojisi ön lisans mezunu olma şartı var.
  • Bilgisayar Teknikeri (1 kişi): Bilgisayar programcılığı, bilgi teknolojileri gibi bölümlerden ön lisans mezunu olunmalı.
  • Harita Teknikeri (1 kişi): Harita kadastro, coğrafi bilgi sistemleri mezunu adaylar başvurabilir.

Tekniker kadrolarında da B sınıfı sürücü belgesi aranmaktadır. KPSS P93 puan türünde en az 70 puan gerekmektedir.

SONUÇ VE BAŞVURU SÜRECİ

Söz konusu ilana ilişkin başvurular 1 ile 3 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. İlana dair tüm detaylara kurumun internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün. Düzeltme ilanı, başvurularını yapmayı planlayan adaylar açısından önem arz ediyor. Başvuru sürecinde hizmet sınıfı ve mezuniyet koşullarına dikkat edilmesi, uygun olmayan başvuruların elenmesini önleyecek.

SGK 18 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 18 sözleşmeli personel alacak. SGK'dan ilana ilişkin yapılan açıklamada, "Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 (on sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" ifadeleri kullanıldı. Bugün başlayan başvurular 9 Haziran'a kadar devam edecek. İlana ilişkin detaylara ve başvuru şartlarına kurumun internet sitesinde detaylı olarak yer verildi.

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Son Dakika 3.Sayfa Kamuya çok sayıda memur ve sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    Emektar AKP li Alınacak Desek Daha Hakkaniyetli Olur 2 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Okadar bolkı çslışacak afam bulamazlar yahu 31 kişi mılletı kandırmayın işsızlık var 1 0 Yanıtla
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