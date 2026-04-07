\'Karagümrük çetesi\'ne operasyon: 28 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

4 İLDE OPERASYON, 28 GÖZALTI

Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde suç örgütü faaliyetleri yürüten yapılanmaların tespiti ve deşifresi amacıyla söz konusu çeteye yönelik İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan'ı kapsayan toplam 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de yer aldığı baskınlarda, adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılara ilişkin yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.