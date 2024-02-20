9 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 5 yaşındaki kızı vurdu

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Olay, merkeze bağlı Kalaba köyünde yaşandı. Küçükbaş hayvanlarını otlatmadan getiren baba M.S., yanındaki av tüfeğini evinin giriş kapısına astıktan sonra hayvanları ahıra götürdü. O sırada kapıda asılı olan tüfeği gören 9 yaşındaki oğlu M.S., silahı eline alarak oynamaya başladı. M.S.'nin elinde oynadığı tüfek kazara ateş aldı. Saçmalar, olay yerinde bulunan 5 yaşındaki komşu kızı Raziye Güngör'e isabet etti.

5 YAŞINDAKİ RAZİYE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma da olay yerinde güvenlik tedbir aldı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük kız çocuğunun cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZETİM ALTINA ALINDI

Olayın ardından tüfekle kız çocuğunu vuran M.S., gözetim altına alınırken, tüfeğin sahibi baba da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.