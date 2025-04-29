İnşaat işçilerinin bulduğu kafatası ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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İnşaat işçilerinin bulduğu kafatası ekipleri harekete geçirdi

İnşaat işçilerinin bulduğu kafatası ekipleri harekete geçirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaat kazısında işçileri tarafından bulunan kafatası ekipleri harekete geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kafatasının kime ait olduğu yapılan çalışmalar sonrasında netlik kazanacak.

29.04.2025 16:30  Güncelleme: 16:33
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sahil Caddesi üzerindeki boş arazide yürütülen inşaat kazısında çalışan işçiler, hayatlarının şokunu yaşadı.

Karasu'da İnşaat Kazısında Kafatası Bulundu

KAFATASI BULUNDU

Kazısı sırasında işçiler tarafından kafatası bulundu. Olayın bildirilmesi üzerinde bölgeye gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Karasu'da İnşaat Kazısında Kafatası Bulundu

ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında bulunan kafatasının kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenmesi gayesiyle Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Karasu'da İnşaat Kazısında Kafatası Bulundu
Karasu'da İnşaat Kazısında Kafatası Bulundu
Karasu'da İnşaat Kazısında Kafatası Bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnşaat işçilerinin bulduğu kafatası ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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