İnşaat işçilerinin bulduğu kafatası ekipleri harekete geçirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sahil Caddesi üzerindeki boş arazide yürütülen inşaat kazısında çalışan işçiler, hayatlarının şokunu yaşadı.

KAFATASI BULUNDU

Kazısı sırasında işçiler tarafından kafatası bulundu. Olayın bildirilmesi üzerinde bölgeye gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında bulunan kafatasının kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenmesi gayesiyle Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.