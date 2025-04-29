Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sahil Caddesi üzerindeki boş arazide yürütülen inşaat kazısında çalışan işçiler, hayatlarının şokunu yaşadı.
Kazısı sırasında işçiler tarafından kafatası bulundu. Olayın bildirilmesi üzerinde bölgeye gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında bulunan kafatasının kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenmesi gayesiyle Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnşaat işçilerinin bulduğu kafatası ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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