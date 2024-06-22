Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan\'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

Dolandırıcılık çetesine üye olduğu suçlamasıyla tutuklanan Candan kardeşlerden tahliye olan Nihal Candan, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne giderek kardeşi Bahar Candan'ı ziyaret etti. Nihal Candan'ın paylaşımı ile birlikte kardeşi Bahar Candan'ın cezaevinde kalmadığı anlaşıldı.

22.06.2024 09:12
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2023 yılı kasım ayında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan tahliye olmuştu. Kardeşi Bahar Candan'ın ise cezaevinde kalmadığı, ablasının yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddiasıyla 14 Kasım 2023'te gözaltına alınmış ve 16 Kasım'da da tutuklanmıştı. Nihal Candan "Anoreksiya nevroza" adı verilen hastalığa yakalanmış ve tahliye edilmişti, Bahar Candan'ın ise Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdiği öne sürülmüştü. Ancak Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYORDU

2 kardeşten halen cezaevinde olan Bahar Candan'ın ise Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdiği iddia edilmişti. Hastaneye kaldırıldığı belirtilen Candan'ın nerede olduğu bilinmiyordu.

Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

ABLASI HASTANEDE ZİYARETİNE GİTTİ

Ablası Nihal Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşini kaldığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ziyaret ettiğini duyurdu.

Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı

"BURASI SENİN EVİN DEĞİL AİLENE KAVUŞACAKSIN"

Candan bir sonraki paylaşımında ise, "Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde." ifadelerini kullandı.

Mazhar Osman, Sosyal Medya, Nihal Candan, Bahar Candan, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Beşiktaş 1903: Bu tiplere gelince hemen birakilirlar. Gariban yaşlı hasta kalır 66 0 Yanıtla
  • ferhat eser: işte burası Türkiye cezaevinde diye bildiğimiz insanlar dışarıda keyif yapıyor ne hak var ne hukuk bu ülkede Allaha emanet yaşıyoruz 40 0 Yanıtla
  • Ebubekir Akdag: adalet mülkün temelidir (parası olanlar hariç) 10 0 Yanıtla
  • Erkan Ölmez: Ya bu eylem tok boşuna kendine macera arıyor gel Türkiye ye 6 0 Yanıtla
    Özkan Eken: Erkan bey tamamen doğru inanın Amerika ya kaçmasa idi şimdi anne oğul Türkiye de serbest dolaşıyor olurdu ayrıca bu kadar da para harcamazlardı kaçmak onlara maddi manevi daha pahalıya patladı 2 0

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SON DAKİKA: Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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