Kars Arpaçay'da ahır yangınında 18 büyükbaş ve 1 at telef oldu, ev de zarar gördü - Son Dakika
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Kars Arpaçay'da ahır yangınında 18 büyükbaş ve 1 at telef oldu, ev de zarar gördü

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Kars Arpaçay\'da ahır yangınında 18 büyükbaş ve 1 at telef oldu, ev de zarar gördü
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Kars Arpaçay\'da ahır yangınında 18 büyükbaş ve 1 at telef oldu, ev de zarar gördü
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Kars Arpaçay'a bağlı Tomarlı köyünde Tuncer Güler'in ahırında çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan ve 1 at telef oldu. Alevler eve ve traktöre de sıçradı; ev ile traktör kullanılamaz hale gelirken jandarma yangının nedenini inceliyor.

Kars'ta çıkan yangın büyük zarara yol açtı. Tuncer Güler'e ait ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan ile 1 at telef olurken, alevlerin sıçradığı ev ve traktör de kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde Tuncer Güler'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek çevreye yayılan yangın, ahırın bitişiğindeki eve ve önünde bulunan traktöre de sıçradı. Yangın sırasında ahırda bulunan 18 büyükbaş hayvan ile 1 at telef oldu. Alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayılması nedeniyle ev, ahır ve traktörde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerJandarma3. SayfaArpaçayGüncelKarsSon Dakika

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SON DAKİKA: Kars Arpaçay'da ahır yangınında 18 büyükbaş ve 1 at telef oldu, ev de zarar gördü - Son Dakika
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