Kars'ta tütünlerin içerisinden cephanelik çıktı - Son Dakika
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Kars'ta tütünlerin içerisinden cephanelik çıktı

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Kars'ta yapılan operasyonda tütünlerin içerisine saklanmış bir cephanelik bulundu. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi ve 1 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretini engellemek amacıyla bir yolcu otobüsüne operasyon düzenledi. Otobüste yapılan aramada, kıyılmış tütünlerin içerisine gizlenmiş halde 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 75 fişek bulundu. Silah ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalandı ve Kars'a getirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.07.2024 10:21
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Kars'ta tütünlerin içerisinden cephanelik çıktı

KARS - Kars'ta tütünlerin içerisine saklanmış cephanelik çıktı. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kars'ta yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik bir yolcu otobüsüne operasyon düzenledi.

KOM ekiplerince durdurulan otobüste yapılan aramada bagajda kıyılmış tütünler içerisine gizlenmiş vaziyette; 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 75 fişek ele geçirildi.

Olay ilgili olarak yapılan detaylı çalışmada, silah ticareti yaptığı ve Diyarbakır'da adresi tespit edilen silah tüccarı H.B.KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Kars'a getirilen H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.B. çıkarıldığı mahkemece 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars\'ta tütünlerin içerisinden cephanelik çıktı
Kaynak: İHA

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