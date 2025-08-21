Kartal'da Sebepsiz Saldırı - Son Dakika
Kartal'da Sebepsiz Saldırı

21.08.2025 13:45
İstanbul Kartal'da yürüyen birine 2 kişinin yumrukla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde, kaldırımda yürüyen vatandaşa, 2 kişi yumrukla saldırdı. Yere yığılan adam kısa süreli şok geçirirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları ileri sürülen 2 kişi, kaldırımda yürüyen vatandaş aniden yumrukla saldırdı. Saldırı sonucu yere yığılan adam, bir süre kendine gelemedi.

Olayın görgü tanıklarından Abdullah Yılmaz, adamın sebepsiz yere darbedildiğini ifade ederek, "Gece nöbeti esnasında bir ses duyduk. Dışarı çıkıp baktığımızda amca yerde ağzı burnu kan içinde yatıyordu. Olayı en başta anlayamadık. Sonrasında 2 kişinin sebepsiz yere darbettiğini öğrendik. Durum karşısında şaşırdık. Amcanın sebepsiz yere darbedilmesi bizi de üzdü. İnşallah bir an önce yakalanırlar" dedi.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

