 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartal'da Ters Yönde Seyreden Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da Ters Yönde Seyreden Araç Kaza Yaptı

Kartal'da ters yönde seyir halindeki bir araç, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

20.12.2023 - 04:31,  Güncelleme: 04:32
Abone Ol

Kartal'da ters yönde seyir halindeki bir araç, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 00.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Yakacık Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, A.R.O. hakimiyetindeki 34 TT 7042 plakalı araç ters yönde seyir halindeyken, karşı yönden gelen C.Ö. kontrolündeki 34 HLU 735 araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yolun solundaki boş alana çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kartal\'da Ters Yönde Seyreden Araç Kaza Yaptı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, Yakacık, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Ters Yönde Seyreden Araç Kaza Yaptı - Son Dakika


00:44
Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33
Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25
Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13
BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09
Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49
PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti
23:10
İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada
22:36
İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık

Son Dakika
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25 Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13 BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09 Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49 PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti
23:10 İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada
22:36 İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24 İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03 İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 05:14:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal'da Ters Yönde Seyreden Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement