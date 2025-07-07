Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık - Son Dakika
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Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık

Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
07.07.2025 19:46
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin can verdiği yangın felaketine ilişkin sanık elektrikçi Hüseyin Özer'inj itirafı, felaketin nasıl geldiğini gözler önüne serdi. Özer duruşmada, "Yangın paneline bakım yapmadık, sadece video istendi. Biz de video çekip muhasebe birimine gönderdik." dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık hakim karşısına çıktı.

78 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ FACİADA, SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

DURUŞMAYA DAMGA VURAN İTİRAF

Duruşmaya, otelde elektrikçi olarak görev yapan sanık Hüseyin Özer'in itirafı damga vurdu. Otelde ne kendisinin ne de diğer teknik görevlilerin iş güvenliği eğitimi almadığını söyleyen Özer, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin bakımlarının yapılıp yapılmadığını da bilmediğini belirtti.

"YANGIN PANELİNE BAKIM YAPMADIK"

Herhangi bir eksikliğin de kendisine bildirilmediğini kaydeden Özer, yangın paneline de bakım yapmadıklarını itiraf etti. Özer, "Yangın paneline bakım yapmadık, sadece video istendi. Biz de video çekip muhasebe birimine gönderdik." ifadelerini kullandı.

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

Hüseyin Özer, Kartalkaya, 3-sayfa, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık - Son Dakika

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