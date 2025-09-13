Kartepe'de Çifte Cinayet ve İntihar - Son Dakika
Kartepe'de Çifte Cinayet ve İntihar

Kartepe'de Çifte Cinayet ve İntihar
13.09.2025 00:17
Kartepe'de, ayrılmak isteyen sevgilisi ve kardeşini vuran Erhan Derse intihar etti.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 35 yaşındaki bir çocuk annesi İpek Genç ile 23 yaşındaki kardeşi Abdullah Barış Genç'in, Kartepe ilçesinde oturdukları apartmanın girişinde Erhan Derse tarafından önleri kesildi.

AYRILMAK İSTEYEN SEVGİLİSİ İLE KARDEŞİNİ VURUP, İNTİHAR ETTİ

Erhan Derse, yanında getirdiği silahını çıkartarak kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi olduğu ileri sürülen İpek Genç'e ateş etti. Daha sonra Abdullah Barış Genç'i de vuran Derse, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere taşınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta uzun süre delil araştırması yaptı, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

