Kasımpaşa\'da Para İsteyen Madde Bağımlısı Ağabeyini Silahla Vurdu

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Kasımpaşa'da bir şahıs, para isteyen madde bağımlısı ağabeyini silahla bacağından vuruldu. Olay anı kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırgan kardeş tutuklandı. Madde bağımlısı ağabeyin 13 adet suç kaydı olduğu, evin camlarını kırarak ailesine de zarar verdiği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir madde bağımlısı olduğu öğrenilen Veysi G. (26), ailesinin yaşadığı evin camlarını kırarak zarar verdi. Ailesini sık sık rahatsız eden genç, olay günü kardeşi Yusuf G.'nin (22) sahibi olduğu kafeteryaya gitti. Genç adam burada kardeşi Yusuf G.'den para istedi. Madde alacağını düşündüğü için para vermek istemeyen Yusuf G. ile ağabeyi Veysi G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çeken Yusuf G., ağabeyi Veysi G.'yi bacağından vurdu. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Annesi başında gözyaşı döktü

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Veysi G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Genç vurulduktan sonra annesinin yanı başında gözyaşı döktüğü anlar da kameralara yansıdı.

Beyoğlu Asayiş polisi yakaladı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Veysi G. ve yakınlarının ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın Veysi G.'nin kardeşi Yusuf G. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda Yusuf G., olaydan 2 gün sonra Camikebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi üzerinde olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf G. emniyete götürüldü.

Para talep ettiği için ağabeyini vurmuş

Emniyette ifadesi alınan Yusuf G.'nin, ağabeyi Veysi G. ile tartıştıklarını ve silahıyla bir el ateş ederek bacağından vurduğunu söylediği öğrenildi. Herhangi bir suç kaydı bulunmayan Yusuf G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca ağabey Veysi G.'nin "uyuşturucu madde kullanma" ve "mala zarar verme" suçları başta olmak üzere benzeri suçlardan 13 adet kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL