Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp konteynerine atan \'anne\'den çıldırtan savunma

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Kastamonu'da 2 Kasım 2023'te hamileliğini 9 ay boyunca ailesinden gizleyen ve tuvalette doğurduğu erkek bebeğini çöp poşetine sarılı vaziyette konteynerin kenarına bırakan Cansu Ç'nin (18) Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Hakkında, "Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan davanın duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Cansu Ç. savunma yaptı.

"ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM 9 AY KARNIMDA TAŞIMAZDIM"

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Cansu Ç., "Ben çocuğumu ölüme terk etmedim. Öldüğünü zannettiğim için babama çöp konteynerine bıraktırdım. Çok pişmanım, bu nedenle ambulansı aramadım. Aileme de söyleyemedim. O anın psikolojisi ile aklıma gelen buydu. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Adli kontrolle yargılanmak istiyorum, bu ceza bana iyi gelmiyor, kötüyüm. İyi halde değilim. Gerekirse ev hapsi istiyorum. Eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımazdım, aldırırdım. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

ORGANLARINDA KALICI HASAR OLUP OLMADIĞINA BAKILACAK

Kastamonu Sosyal ve Politikalar İl Müdürlüğü adına duruşmaya katılan avukat ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek Cansu Ç.'nin cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet Savcısı ise Cansu Ç.'nin tutukluluğunun devam edilmesini isteyerek, bebeğin organ ya da duyularında zayıflama olup olmadığıyla ilgili kati rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Cansu Ç.'nin tutukluğunun devamına karar verirken, Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine çöpe atılan bebeğin suç tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra duyu ya da organlarında kalıcı bir hasar olup olmadığıyla ilgili kati rapor alınmasının beklenilmesini kararlaştırdı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.