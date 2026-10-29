Sağanakta kayan motosikletten düştü, trafik polisi ambulans gelene kadar başında şemsiye tuttu - Son Dakika
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Sağanakta kayan motosikletten düştü, trafik polisi ambulans gelene kadar başında şemsiye tuttu

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Sağanakta kayan motosikletten düştü, trafik polisi ambulans gelene kadar başında şemsiye tuttu
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Sağanakta kayan motosikletten düştü, trafik polisi ambulans gelene kadar başında şemsiye tuttu
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Kastamonu Rauf Denktaş Caddesi'nde sağanak yağışla kayganlaşan yolda kayan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbarla bölgeye gelen trafik polisi, yerde sağlık ekibini bekleyen sürücüyü şemsiye tutarak yağmurdan korudu. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da sağanak yağış sebebiyle motosikletten düşerek yaralanan sürücüyü, trafik polisi yağmurdan şemsiye tutarak korumaya çalıştı.

KAYGAN YOLDA HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki motosiklet, sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı. Motosikletten düşen sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANS GELENE KADAR ŞEMSİYE TUTTU

Olay yerine intikal eden trafik polisi, yerde ambulans bekleyen motosiklet sürücüsünü şemsiyeyle yağmurdan korudu. O anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sürücü daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekibi tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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