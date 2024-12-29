Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi - Son Dakika
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Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi

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Erzurum'da cuma gününden beri kayıp olan müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni Sabit Bülbül'den kahreden haber geldi. Bülbül'ün Karasu Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

29.12.2024 15:24  Güncelleme: 16:24
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Erzurum'un Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi Sıddık Tivnikli İmam Hatip Ortaokulu'nda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Sabit Bülbül'den yakınları cuma gününden beri haber alamadı.

Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi

ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Ailesi, polise gidip kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler Bülbül'ün cep telefonunun son olarak Aşkale ilçesine bağlı kırsal Karasu Mahallesi yakınlarında sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine, jandarma ekipleri aramalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Öğretmenin otomobili arazide terk edilmiş halde bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Karasu Nehri ve HES göleti bulunan bölgede arama çalışmaları yürüttü. Dalgıçlar, 4 kilometrelik nehir boyunca kayıp öğretmen için bir iz aradı.

Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi

KAHREDEN HABER GELDİ

AFAD ekipleri, kayıp öğretmenin aracını bıraktığı yerden yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Öğretmenin cenazesi, JAK ve AFAD dalgıçları tarafından sudan çıkarıldı. Öğretmenin sır ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Filozof sn.:
    İnsanlar artık bu ülkede yaşamak istemiyor hayat şartları o hale getirildiki yaşamak ölmekten katbekat zor oldu.intiharlar çok arttı saray ve çevresi yaşıyor birde rantcı sömürgen kapitaller 85 46 Yanıtla
    TURGUT ÇELİK:
    Filozof seni tutan yok gidebilirsin belediyelerin çarçur ettikleri paralarıda konuşsana 2 2
  • Hakikat:
    Bu ogretmene rahmet diliyorum.Bu ogretmen intihar etmis olamaz.Katil ya da katilleri vardir. 40 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sabotaj var 23 3 Yanıtla
  • Selçuk Durgel:
    yine bir kayıp ve ğlüm kaybolupta sağ salim bulunan yok çocuk olsun ergen olsun ne olduda bu hale geldşk teksen öldüyüyorlar eskiden birileri tutar kolundan geririrdi ya şimdi ahlak diye birşey kalmadı sorunun kaynağı bu 1 0 Yanıtla
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