Erzurum'un Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi Sıddık Tivnikli İmam Hatip Ortaokulu'nda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Sabit Bülbül'den yakınları cuma gününden beri haber alamadı.
Ailesi, polise gidip kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler Bülbül'ün cep telefonunun son olarak Aşkale ilçesine bağlı kırsal Karasu Mahallesi yakınlarında sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine, jandarma ekipleri aramalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Öğretmenin otomobili arazide terk edilmiş halde bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Karasu Nehri ve HES göleti bulunan bölgede arama çalışmaları yürüttü. Dalgıçlar, 4 kilometrelik nehir boyunca kayıp öğretmen için bir iz aradı.
AFAD ekipleri, kayıp öğretmenin aracını bıraktığı yerden yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Öğretmenin cenazesi, JAK ve AFAD dalgıçları tarafından sudan çıkarıldı. Öğretmenin sır ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi - Son Dakika
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