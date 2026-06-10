Adana'da kaybolan kadın ölü bulundu - Son Dakika
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Adana'da kaybolan kadın ölü bulundu

Adana\'da kaybolan kadın ölü bulundu
10.06.2026 09:44  Güncelleme: 09:49
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Adana Yüreğir'de pazar günü evden çıkan Ebru Küçükgöde (54), 3 gün sonra evinin yakınında ölü bulundu. İlk değerlendirmede kalp krizi şüphesi var; kesin ölüm nedeni otopsiyle belli olacak. Anne Gülseren Hoşceylan acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da evden çıktıktan 3 gün sonra evinin yakınında ölü olarak bulunan kadının annesi gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazar günü evden çıkan Ebru Küçükgöde'den (54) bir süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Küçükgöde, yaşadığı evin yakınlarında dün akşam üzeri hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 54 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da kaybolan kadın ölü bulundu

İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLÜM NEDENİ; KALP KRİZİ

İlk belirlemelere göre Küçükgöde'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Acı haberi alan anne Gülseren Hoşceylan (72) ise olay yerinde gözyaşlarına hakim olamayarak büyük üzüntü yaşadı. Küçükgöde'nin ölmeden önceki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Küçükgöde'nin akrabalarıyla oynadığı görülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, 3. Sayfa, Yüreğir, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaybolan kadın ölü bulundu - Son Dakika

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