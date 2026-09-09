Kayseri'de alkollü sürücü 'abartmayın' deyip üste çıktı, 25 bin TL ceza yedi - Son Dakika
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Kayseri'de alkollü sürücü 'abartmayın' deyip üste çıktı, 25 bin TL ceza yedi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis kontrolünde 1.17 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü B.B., işlemler sırasında ekiplere 'abartmayın' diyerek çıkıştı. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay el konuldu ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilin sürücüsü B.B.'nin 1.17 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 6 ay el konulan ve 25 bin TL ceza kesilen sürücü, işlemler sırasında polislere "Abartmayın" diyerek tepki gösterdi. Aynı bölgede "dur" ihtarına uymayıp kaçan başka bir sürücünün minibüsüne ise 200 bin TL ceza uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Ulu Cami Caddesi'nde B.B. yönetimindeki 39 NJ 005 plakalı otomobili şüphe üzerine kontrol etti.

1.17 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı kontrolde B.B.'nin 1.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

POLİSLERE "ABARTMAYIN" DEDİ

Polis ekipleri, otomobilin teslim alınması için B.B.'den başka bir sürücü çağırmasını istedi. Aracının park halinde olduğunu savunan B.B. ise görevlilere "Abartmayın" diyerek tepki gösterdi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından B.B. hakkında "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. B.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"DUR" İHTARINA UYMADI, 200 BİN TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan Camikebir Mahallesi Ulu Cami Geçidi'nde ekipler, 07 AYC 900 plakalı minibüsün sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Bir süre sonra minibüsü bırakan sürücü, yaya olarak kaçtı. Minibüse "dur" ihtarına uymamak nedeniyle 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç, işlemlerin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: İHA

Melikgazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de alkollü sürücü 'abartmayın' deyip üste çıktı, 25 bin TL ceza yedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de alkollü sürücü 'abartmayın' deyip üste çıktı, 25 bin TL ceza yedi - Son Dakika
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