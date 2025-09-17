Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kadın Gözaltında - Son Dakika
Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kadın Gözaltında

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kadın Gözaltında
17.09.2025 04:32
Kayseri\'de Bıçaklı Kavga: Bir Kadın Gözaltında
Hacılar'da tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayan kadın gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kadın iddiaya göre alkol alırken tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi Beğendik Caddesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana gelen olayda; C.B. ile S.M. iddiaya göre alkol aldıkları sırada henüz bilmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. mutfaktan aldığı bıçakla S.M'yi göğsünden bıçakladı.

Kayseri'de tartışma kanlı bitti: Kadın, erkek arkadaşını bıçakladı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından hafif yaralanan S.M.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri C.B.'yi gözaltına alırken, bağ evinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kadın Gözaltında - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kadın Gözaltında - Son Dakika
