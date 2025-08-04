Kayseri'de Kadın 8. Kattan Düştü, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de Kadın 8. Kattan Düştü, Hayatını Kaybetti

Kayseri\'de Kadın 8. Kattan Düştü, Hayatını Kaybetti
04.08.2025 08:55
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Kayseri'nin Talas ilçesinde 24 yaşındaki N.G. adlı kadın, 13 katlı bir binanın 8. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. N.G.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşadığı binanın 8'inci katından düşen 1 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Şehit Ali Örnek Sokak üzerinde yaşanan olayda; N.G. (24) adlı kadın 13 katlı binanın 8'inci kattaki ikametinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede N.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından N.G.'nin cansız bedeni ve evinde yapılan incelemelerin ardından, 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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