Kayseri'de Silahlı Saldırı: İş Adamı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kayseri'de Silahlı Saldırı: İş Adamı Hayatını Kaybetti

19.10.2025 19:04
Kayseri'de inşaat müteahhidi Mustafa Y., aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamı, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akin Mahallesi'nde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Y.'nin aracına E.T., tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda Mustafa Y. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Mustafa Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olaydan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Öte yandan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; katil zanlısı E.T. yakalandı. E.T. sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi. İş insanını öldüren E.T. adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

