Kayseri\'de yük treninde kimyasal sızıntı alarmı

Kayseri'de yük treninde kimyasal sızıntı alarmıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan trenin nitrik asit bulunan vagonlarından birinde kimyasal sızıntı tespit edilmesi üzerine ekipler alarma geçti. Kayseri'deki Boğazköprü Tren Garı'nda fark edilen sızıntının ardından bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Özel koruyucu kıyafetlerle bütün vagonları kontrol eden ekipler, sızıntının yaşandığı vagonu trenden ayırarak karantinaya aldı. Olayda kimyasaldan etkilenen olmadığı bildirildi.
Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan trende kimyasal sızıntı tespit edilmesi ekipleri harekete geçirdi.
SIZINTI GARDA FARK EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan E68034 numaralı yük treni Kocasinan ilçesinde bulunan Boğazköprü Tren Garı'na geldiğinde görevliler tarafından nitrik asit bulunan vagonlardan birinde sızıntı tespit edildi.
BÜTÜN VAGONLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli ekipler tarafından trende bulunan bütün vagonlar sızıntı ihtimaline karşı kontrol edildi. Kimyasal sızıntı bulunan vagon trenden ayrılarak karantinaya alınırken, meydana gelen olayda kimyasaldan etkilenen olmadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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