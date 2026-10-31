Kayseri'de yük treninde kimyasal sızıntı alarmı - Son Dakika
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Kayseri'de yük treninde kimyasal sızıntı alarmı

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Kayseri\'de yük treninde kimyasal sızıntı alarmı
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Kayseri\'de yük treninde kimyasal sızıntı alarmı
Haber Videosu

Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan trenin nitrik asit bulunan vagonlarından birinde kimyasal sızıntı tespit edilmesi üzerine ekipler alarma geçti. Kayseri'deki Boğazköprü Tren Garı'nda fark edilen sızıntının ardından bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Özel koruyucu kıyafetlerle bütün vagonları kontrol eden ekipler, sızıntının yaşandığı vagonu trenden ayırarak karantinaya aldı. Olayda kimyasaldan etkilenen olmadığı bildirildi.

Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan trende kimyasal sızıntı tespit edilmesi ekipleri harekete geçirdi.

SIZINTI GARDA FARK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan E68034 numaralı yük treni Kocasinan ilçesinde bulunan Boğazköprü Tren Garı'na geldiğinde görevliler tarafından nitrik asit bulunan vagonlardan birinde sızıntı tespit edildi.

BÜTÜN VAGONLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli ekipler tarafından trende bulunan bütün vagonlar sızıntı ihtimaline karşı kontrol edildi. Kimyasal sızıntı bulunan vagon trenden ayrılarak karantinaya alınırken, meydana gelen olayda kimyasaldan etkilenen olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kayseri'de yük treninde kimyasal sızıntı alarmı
Kayseri'de yük treninde kimyasal sızıntı alarmı
Kayseri'de yük treninde kimyasal sızıntı alarmı
Kayseri'de yük treninde kimyasal sızıntı alarmı
Kayseri'de yük treninde kimyasal sızıntı alarmı
Kayseri'de yük treninde kimyasal sızıntı alarmı
Kaynak: İHA
Ulusal Medikal Kurtarma EkibiKocasinan3. SayfaİtfaiyeKayseriGüncelPolisAFADSon Dakika

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